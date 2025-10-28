Новини
Зам.-министърът на на младежта и спорта: Младите хора трябва да растат в сигурна среда, където насилието няма място
Автор: Илиана Пенова 15:51
©
Младите хора трябва да растат в сигурна, подкрепяща и позитивна среда, където насилието няма място. Загрижени за живота, здравето и бъдещето на нашите деца, считам, че наша обща отговорност е да обединим усилията си в борбата с агресията сред младите. Това каза зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев по време на дискусията под надслов "Детство без агресия“.

Събитието, което се проведе в Националната спортна академия "Васил Левски“, се организира по инициатива на председателя на Комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков. В дискусията взеха участие още вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, народни представители, ректори на висши учебни заведения, д-р Цветеслава Гълъбова – директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски“, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, както и над 40 експерти, институционални представители и участници от академичната и социалната сфера.

"Визията на Министерството на младежта и спорта (ММС) в борбата с агресията сред децата и младежите е фокусирана върху развитието на масовия спорт и ангажирането на свободното им време с дейности, подпомагащи тяхното устойчиво развитие и бъдеще. Вярваме, че спортът, образованието и включването на младите хора в обществения живот са най-силното оръжие срещу насилието и агресията“, каза Георгиев.

Той обясни мерките, които ММС е предприело срещу агресията сред младежите. "В рамките на Националната програма за младежта (2021–2025) ММС подкрепя десетки проекти, насърчаващи толерантност, уважение и здравословни навици. Стартирали сме и кампания за популяризиране на масовия спорт сред всички възрастови групи – "Предай щафетата““, допълни зам.-министър Георгиев.

Той припомни още, че през август министърът на младежта и спорта Иван Пешев, с подкрепата на кабинета, успешно е осигурил 32 335 000 лева за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната.

"Средствата ще позволят на общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират настоящите спортни съоръжения в цялата страна. Това ще даде повече възможности на децата и младежите да водят активен и здравословен начин на живот и ще насърчи участието им в спортни дейности“, каза още Георгиев.






