Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:41
© Булфото (архив)
Шефът на русенската полиция ст. ком. Николай Кожухаров е реагирал нормално като полицай, независимо че е бил извън служба и без униформа. Това заяви пред bTV заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов след случая с пребит от четирима младежи в Русе полицай.

Според него опитът на Кожухаров да предотврати опасно и противообществено поведение на група младежи е бил закономерен за човек на неговата позиция и професия.

Зам.-министърът посочи, че записите от охранителни камери ясно показват автомобил, движещ се с висока скорост, който едва не удря дете и майка.

"Кожухаров се опитва да предотврати това деяние, той все пак е полицай и е реагирал нормално, а е ударен в гърба, има счупено ребро, има хематоми и разкъсан бъбрека, има загуба на литър и половина кръв. Това е нормалната реакция на всеки полицай – да защити гражданите и обществения ред, независимо дали е на смяна, или не. Младежите нямат физически наранявания. Свидетелите - съпругата му и съседът му, също потвърдиха, че са ги нападнали и Кожухаров е опитал да спре насилието“, заяви Филипов.   

По думите му МВР е действало адекватно – установени са участниците, направени са проби за алкохол на водача, а всички събрани доказателства и видеозаписи вече са предадени на прокуратурата.

Той отхвърли обвиненията за дезинформация и подчерта, че министерството е изнесло "една единствена информация, основана на факти и обстоятелства“.

В ранните часове на 4 септември директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров беше пребит след спречкване с четирима младежи след забележка за опасно шофиране в центъра на града.

