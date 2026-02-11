ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
Попов обясни, че за девет дни от МВР са дали четири брифинга по този казус. Той допълни, че сигналът за намерените тела в района на Петрохан е получен около 11:30 ч. на 2 февруари.
"Иззети са три огнестрелни оръжия. Извършен е оглед и е установено, че труповете са на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев", каза още заместник-министърът на вътрешните работи.
"Иззети са камери за видеонаблюдение. В хода на извършената работа е установено, че починалите мъже са живеели в хижата. Заедно с тях са живеели Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Янев Макулев. Едно от намерите оръжията е регистрирано на Николай Златков, а другите две – на Ивайло Валентинов Иванов", каза министърът.
По негови думи е проведен разговор с майката на Ивайло Калушев, която е заявила, че синът й живее в хижата, а на 1 февруари вечерта е получила "последно" съобщение от него. Също така е разпит е проведен и с майката на Николай Златков, която е казала, че знае, че синът й е заминал за Бургас.
Разговаряно е също и с бащата на Александър Макулев, който е обяснил, че от около пет години синът му живее при Ивайло Калушев в хижа "Петрохан", където го е обучавал за рейнджър.
Попов представи и подробно маршрута на кемпера, в който откриват трите тела.
"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. На 31 януари са били на бензиностанция на магистрала "Тракия" в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния й адрес. Момичето е разпитано", каза той.
