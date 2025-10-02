ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зам.-министър Янчев: Подкрепата за тютюнопроизводството остава наш приоритет - секторът има силна социална роля
Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да растат, като през 2025 г. те са вече над 8 300. Според заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев, това е ясен знак за устойчивостта на сектора и за значението му за земеделието. През тази година общото производство тютюн достига близо 4 000 тона, като ориенталските сортове отново заемат водещ дял. Въпреки по-ниските площи в сравнение с миналата година, средните добиви се запазват стабилни.
За Кампания`2025 по схемата за преходна национална помощ има подадени заявления от над 8 600 производители за близо 17,3 хил. тона тютюн, сочат още данните на МЗХ. На Съвета беше подчертано, че в рамките на одобрения за България Стратегически план, за 2025 г. преходната национална помощ за тютюн е в размер на 32,2 млн. евро. По думите на заместник-министър Янчев, много важна е комуникацията на представителите на държавната власт с бранша и воденият конструктивен диалог. "Консултативният съвет е мястото, където производители, асоциации и администрация намират общ език. Само чрез открит разговор можем да отговорим на реалните предизвикателства на сектора и да предложим работещи решения“, категоричен бе Янчев.
От своя страна представителите на бранша благодариха за оказаната подкрепа към сектор "Тютюн“ и подчертаха, че срещат пълно разбиране от страна на държавата, в лицето на МЗХ, за това, че годината бе белязана от голяма суша, което се е отразило и на добивите.
На заседанието бяха обсъдени и предложения на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, насочени към подобряване на икономическите условия и усъвършенстване на подпомагането, съобщават още от пресцентъра на министерството.
"Подкрепата за тютюнопроизводството остава наш приоритет. Секторът има не само икономическа, но и силна социална роля в редица региони на страната. Ние ще продължим да работим за неговата устойчивост и за по-добри условия за подпомагане на производителите“, обобщи заместник-министър Янчев.
