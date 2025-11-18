ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
©
В събитието се включиха над 120 представители на най-големите български общини, държавни и неправителствени организации, които изпълняват различни проекти за модернизация на инфраструктура. Бенефициентите няма да имат никакви ангажименти по отношение на превалутирането. Важно е обаче да няма оставени чернови по тях, както и стартирали искания за изменения или плащания, тъй като ще има нова версия на подписаните договори. "Очакваме смяната на валутата в контрактите да се изпълни лесно и безпроблемно от страна на Управляващия орган“, подчерта тя.
В рамките на Приоритет 1 на програмата, който обхваща 10-те градски общини – основни центрове на растеж у нас, са подадени 66 проектни предложения за близо 815 млн. лв., информира още зам.-министър Витанова. Одобрени за финансиране до момента са 58 проекта, сключени са 54 договора. Останалите 8 предложения са в процес на оценка. Проектите са насочени към насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономически и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони. Целта е създаването на жизнени, икономически силни и устойчиви региони, за да се преодолеят негативните демографски тенденции и регионални различия. Проектите ще повишат качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологичната среда. Инвестициите са насочени и в модернизиране на социалната, образователна, културна и здравна инфраструктура, както и мерки за икономическа инфраструктура.
"Време е същинската работа по изпълнение на одобрените проекти и сключените договори да започне и да бъде в такива темпове, които да осигурят изпълнението на всички заложени цели и приоритети по Програмата“, подчерта зам.-министър Витанова. Тя призова бенефициентите да се активизират на максимум, особено по отношение на процедурите по избор на изпълнители, което е предпоставка за успешно изпълнение на сключените договори и преодоляване на евентуални предизвикателства.
Участниците в информационния ден бяха запознати със спецификите при възлагането на обществени поръчки, предварителния контрол, плащанията по проектите, отчитането на административните договори, работа с ИСУН, финансово и техническо отчитане на проектите и др. Експертите от МРРБ отговориха и на конкретни въпроси и коментираха възникнали казуси.
Още по темата
/
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Още от категорията
/
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
17:05
Най-големият доставчик на софтуерно осигуряване в Европа иска да увеличи инвестициите си в България
14:20
Социалното министерство стартира проект за подобряване на условията в много сфери от обществения живот
11:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.