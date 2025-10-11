ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зам.-министър Димитър Георгиев: Спортът е силен инструмент за доверие
"Убеден съм, че спортът и бизнесът могат да бъдат посланици на мира и разбирателството между народите", допълни Георгиев. Той подчерта , че подобни инициативи не просто създават среда за обмен на идеи, но и градят мостове на приятелство и общ просперитет между България и Турция.
В рамките на форума бяха обсъдени възможностите за разширяване на бизнес партньорствата между България и Турция, както и ролята на спорта като дипломатически и икономически инструмент.
Събитието събра представители на държавни институции, дипломатически среди, спортни организации и бизнеса, които имаха възможност да проведат двустранни срещи, нетуъркинг и да поставят основите на нови проекти за сътрудничество.
Форумът се организира от Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) в партньорство със Съвета за външноикономически отношения на Турция (DEİK), със съдействието на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
