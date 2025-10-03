ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеждането на еврото да бъде без риск за бизнеса и гражданите
Той подчерта, че разговорите с търговските представители (СТИВ) и представителите на чуждия бизнес за въвеждането на еврото са изключително положителни. "Очакваме процесът да бъде прозрачен и справедлив и никой да не бъде ощетен“, допълни Барбалов.
В рамките на дискусията зам.-министър Барбалов припомни, че Министерството е изготвило "Насоки за правилно прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите“, които да подпомогнат бизнеса.
"Наближава 8 октомври датата, до която контролните органи ще дават само предписания към търговците, без да налагат санкции. След този срок ще започне активен контрол по прилагането на закона", подчерта зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.
По време на събитието зам.-министър Барбалов припомни, че Министерство на икономиката и индустрията следи на ежемесечна база 30 стоки и услуги, които са ключови за ценообразуването в бизнеса. "Мога да ви уверя, че на този етап няма глобални фактори, които да предпоставят рязко увеличение на цените", посочи Барбалов.
Зам.-икономическият министър припомни, че въвеждането на еврото е национален приоритет, по който се работи вече над 10 години. "Делят ни броени дни да се присъединим към над 20 държави, които използват еврото за своя валута. Ставаме част от едно голямо семейство, а ползите за бизнеса и гражданите са безспорни", заяви зам.-министър Барбалов.
В заключение Барбалов допълни, че членството на България може да се осъществи успешно само чрез единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса и гражданите.
На срещата участваха представители на БАН, КЗП, НАП, КФН, Министерство на финансите, Асоциация на банките, както и представители на местните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: