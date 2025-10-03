Новини
Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеждането на еврото да бъде без риск за бизнеса и гражданите
14:49
След въвеждането на еврото очакваме засилване на търговско-икономическите отношения, без риск за бизнеса и гражданите. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в Сливен по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Той подчерта, че разговорите с търговските представители (СТИВ) и представителите на чуждия бизнес за въвеждането на еврото са изключително положителни. "Очакваме процесът да бъде прозрачен и справедлив и никой да не бъде ощетен“, допълни Барбалов.

В рамките на дискусията зам.-министър Барбалов припомни, че Министерството е изготвило "Насоки за правилно прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите“, които да подпомогнат бизнеса.

"Наближава 8 октомври датата, до която контролните органи ще дават само предписания към търговците, без да налагат санкции. След този срок ще започне активен контрол по прилагането на закона", подчерта зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По време на събитието зам.-министър Барбалов припомни, че Министерство на икономиката и индустрията следи на ежемесечна база 30 стоки и услуги, които са ключови за ценообразуването в бизнеса. "Мога да ви уверя, че на този етап няма глобални фактори, които да предпоставят рязко увеличение на цените", посочи Барбалов.

Зам.-икономическият министър припомни, че въвеждането на еврото е национален приоритет, по който се работи вече над 10 години. "Делят ни броени дни да се присъединим към над 20 държави, които използват еврото за своя валута. Ставаме част от едно голямо семейство, а ползите за бизнеса и гражданите са безспорни", заяви зам.-министър Барбалов. 

В заключение Барбалов допълни, че членството на България може да се осъществи успешно само чрез единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса и гражданите.

На срещата участваха представители на БАН, КЗП, НАП, КФН, Министерство на финансите, Асоциация на банките, както и представители на местните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите.

