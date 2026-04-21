Само дни преди вота са постъпвали сигнали за суми в размер на до 200 000 евро, предназначени за манипулиране на изборния резултат. Това каза в студиото на NOVA заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

"Политическата картина щеше да изглежда съвсем различно, ако не бяха предприетите мерки“, заяви Анчев, като допълни, че обществената оценка за работата на институциите е ключова.

Заместник-министърът каза, че има множество случаи на засечени кандидати за депутати, свързани с купуване на гласове. Имената им за момента остават в тайна. За тези лица вече има искания за сваляне на инунитета, но това остава в ръцете на съдебната власт.

Все пак от МВР посочиха няколко конкретни примера - кметът на крайдунавския град Лом, призоваващ за гласуване по определен начин, както и кандидат-депутат, задържан в автомобил с криминално проявено лице. Във Варна пък са били задържани четирима общински съветници с голяма сума пари.

"Работим в рамките на закона – когато има имунитет, действията ни са лимитирани“, заяви Анчев, като допълни, че в подобни ситуации органите могат единствено да събират доказателства и да действат в рамките на позволеното.