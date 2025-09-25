Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зам.-кметът на Ихтиман за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се опитват да реверсират движението, но малко са се забавили
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:14Коментари (0)53
© Facebook
Километрични опашки, изнервени шофьори и часове в задръстването. Това е равносметката на всеки пътуващ през последните два дни по "Тракия". Причината нов ремонт на три отсечки от автомагистралата. Колко дълго продължава едно пътуване от и за София и защо няма алтернативни маршрути?

В четвъртък сутрин лентата в посока София край Ихтиман е една, а трафикът – засилен. Лентите в посока Бургас са две, но там коли почти не преминават. Според зам.-кмета на Ихтиман Тони Кацаров сутрин движението е към столицата и би следвало към нея да има повече ленти. "Виждам, че от Агенция "Пътна инфраструктура" се опитват да реверсират движението, но тази сутрин малко са се забавили", коментира пред NOVA той.

Ремонтите са между 24-и и 33-и километър на територията на област София, между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-и и 273-и километър.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
Гърците напускат бащиния дом чак към 30, а после ги чакат най-високите наеми в ЕС 
Гърците напускат бащиния дом чак към 30, а после ги чакат най-високите наеми в ЕС 
20:27 / 23.09.2025
Кристиан Вигенин: Недопустимо е да се нарежда на министрите. Тази порочна практика трябва да бъде пресечена
Кристиан Вигенин: Недопустимо е да се нарежда на министрите. Тази порочна практика трябва да бъде пресечена
10:23 / 23.09.2025
Актуални теми
Водна криза
Кабинетът "Желязков"
Общо събрание на ООН 2025 година
Празник на Плодородието в Кюстендил
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: