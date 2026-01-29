Близо 1 кг златни изделия, укрити от двама пътници, задържаха митническите служители на МП "Капитан Андреево" при проверка на автобус. Това съобщи Агенция "Митници".На 27 януари, около 21:30 часа, на пункта пристига превозното средство с турска регистрация. Автобусът е управляван от турски шофьор и в него пътували 10 пътника от Турция през България за Косово.След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците – граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама.Според направената от вещото лице експертиза откритите накити са от 21- каратово злато с общо тегло 911.80 грама на стойност 152 270.60 евро.По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.