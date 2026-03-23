ЗАРЕЖДАНЕ...
Заловиха недекларирани 220 000 евро на турската граница
© Агенция Митници
На 20.03.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия, съобщават от Агенция "Митници". Под тях митническите служители установяват фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.
/
17.03
13.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.