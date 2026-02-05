192 грама златни пръстена и 13 кг сребро (употребявани изделия и гранули) заловиха митническите служители на МП "Капитан Андреево", съобщи Агенция "Митници".На 3 февруари на пункта пристига влекач с полуремарке със сръбска регистрация. Водачът – сръбски гражданин, представя документи за превозваната стока – цигари, от Сърбия през България за Турция. След анализ на риска митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с необичайни плътности. В единия от шкафовете на полуремаркето и на множество различни места в шофьорската кабина, са открити общо 39 полиетиленови пакета, съдържащи изделия от жълт и бял метал. Според направената експертиза от вещо лице, в една част от пакетите са установени 128 пръстена от 14-каратово злато с общо тегло 192 грама, а в друга част - 6 206 грама употребявани сребърни изделия, проба 925 и 6794 грама сребърни гранули (материали), проба 999.Контрабандните 192 грама златни пръстена и 13 кг сребро на обща стойност 50 094,98 евро са иззети.По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.