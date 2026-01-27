Служители на ДГС Петрич заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина. Случаят е от днес в района на село Рупите, в забранена за сеч местност около храм "Света Петка Българска".След получен сигнал, горските служители реагират мигновено и отиват на посоченото място. Откриват нарушителите в момент на натоварване на дървесината. Натоварените дърва са тополови, те са задържани и оставени за стхранение в разсадника на стопанството.Съдействие са оказали и служители на Община Петрич.