Законопрокет за премахване на охраната на депутатите влиза в дневния ред на НС
Те предлагат да бъдат премахнати разпоредбите, които позволяват НСО да охранява депутати и други лица, определяни като значими за националната сигурност.
Припомняме, че от ПП–ДБ настояват да бъде прекратена охраната, предоставяна от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
08:42
Stef0o
преди 2 ч. и 50 мин.
Твърдо "ЗА" Да ги видим като нямат охрана дали ще си платят за частна такава, или ще посмеят да се разхождат без такава.
