Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.
Целта на законопроекта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица – представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни актове и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие.
