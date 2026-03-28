Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев, съобщиха негови близки.

Д-р Конакчиев е уважаван и обичан лекар, дългогодишен директор на столичната АГ болница "Шейново" след промените през 1989 година. Той е дал живот на поколения деца.

Поклонението ще се състои на 29 март, от 12.30 часа, в църквата на Централните софийски гробища.