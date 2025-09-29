ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Публикация на FOX 41 Yakima гласи:
"Двама български чиновници бяха уволнени за искане на подкупи от конвой от камиони, превозващ оборудване за турнето на британската поп звезда Роби Уилямс, съобщиха властите в понеделник.
Транспортните служители са поискали от шофьорите на камиони да им дадат 500 евро по време на рутинна проверка на движението, като са използвали Google Translate, когато британските шофьори не са могли да разберат искането им, заяви полицейският комисар Любомир Николов на пресконференция.
"Дори помолиха тези, които нямаха пари в брой, да отидат до банкомат“, каза той.
Вземането на подкупи е широко разпространена практика в България. Но инцидентът, който се случи в четвъртък близо до столицата София, изненада шофьорите на туристическия конвой на Уилямс, които подадоха жалба.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви пред местните медии, че двамата дългогодишни служители са били уволнени в резултат на това.
Двамата бяха задържани и в неделя и обвинени, каза заместник-прокурорът на София Десислава Петрова пред АФП.
"Роби Уилямс е по-ефективен в борбата с корупцията от българските институции“, пошегува се един интернет остроумец в България, най-бедната страна в Европейския съюз.
Пътният трафик е "златна мина“ за корумпираните български чиновници, каза Тихомир Безлов, експерт по организираната престъпност в мозъчния тръст "Център за изследване на демокрацията“ в София.
Уилямс, 51-годишният певец и автор на песни, известен с хитове като "Rock DJ“, "Come Undone“ и "Angels“, свири в София в неделя вечер като част от турнето си "Britpop“."
От британската информационна агенция "Ройтерс" също отразиха скандала:
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация отстрани двама служители за искане на подкупи от шофьори на камиони, доставящи оборудване за концерт на британския певец Роби Уилямс, съобщи в понеделник българската информационна агенция БТА.
Уилямс изнесе концерт в българската столица София в неделя вечерта като част от турнето си "Britpop“.
В навечерието на инцидента пет камиона бяха спрени и разпитани относно скоростомерите им на контролно-пропускателния пункт "Черната котка“ на 25 септември, съобщи БТА, позовавайки се на транспортното министерство.
Двама шофьори дадоха 200 лева, а единият платил 300 евро, докато останалите отказали.
Началникът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов заяви, че служителите дори са използвали инструмента Google Translate, за да поискат подкупите. При претърсвания на автомобилите, офисите и домовете на служителите са открити около 43 000 евро и над 5000 лева, като част от парите са били пъхнати в кутии за цигари.
Софийската прокуратура е повдигнала обвинения срещу двамата мъже, докато агенцията за контрол на движението ги е отстранила от длъжност и е започнала вътрешно разследване, съобщи БТА.
За случая писаха и Yahoo, Channels Television, както и Northeast Mississippi Daily Journal.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: