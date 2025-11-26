ЗАРЕЖДАНЕ...
Загиналото,в Пловдив семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
От обвинението посочват, че 24-годишният водач на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Мъжът е задържан до 72 часа. Отнето е и свидетелството му за управление. В петък прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест.
Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьора на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души загинаха, а 7-годишно момиче е в кома.
Местният бизнес и живеещите в района настояват за спешни мерки, предупреждавайки, че участъкът е изключително опасен и отдавна изисква обезопасяване, за да не се повтори подобна катастрофа. Според статистиката над 45 000 автомобила дневно преминават оттам.
Близък на семейството сподели, че членовете му са се прибирали от рожден ден на едногодишно дете. "Казват, че шофьорът си търсил телефона и не гледал. Какво търси на завоя да си отвлича вниманието? 40-тонен камион да се изправи срещу теб в последната секунда, няма къде да избягаш. Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора", заяви той.
Костадин Щерев е професионален автомобилен шофьор. Той смята, че трасето е много хлъзгаво и не бива да се губи концентрация. "Ако шофьорът на камиона се е движил с 60-70 км/ч, това е общо 120 км. Изминават се 37 метра за една секунда, ако водачът се е навел за това време, представете си колко е бил тежък ударът. В нощните неосветени места е още по-важно да сме концентрирани. На Околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна, както и аварийна лента", подчерта Щерев.
Кметът на Марково Десислава Терзиева, която е инициирала подписка за премахване на мантинелите преди 4 години, посочи, че заради тях автомобилът на семейство не е имал шанс да избегне челния удар.
"По статистика на КАТ за петгодишния период преди поставянето на ограничителните мантинели броят на жертвите при ПТП в участъка е бил двойно по-малък отколкото след това - 4 в сравнение с 8. Казаха ни, че преувеличаваме, че мантинелите трябва да се премахнат. Това обаче е наложително, тъй като те, заедно с габаритите на пътя създават предпоставки за тежки катастрофи. Започваме нова подписка за тази цел, тя ще е активна до 10 декември. След това сме готови да излезем на протест и да затворим шосето", зарече се тя пред Нова тв.
Илиян Филипов е представител на бизнеса и твърди, че е изпратена декларация до отговорните институции с настояване за премахване на мантинелите и удвояване на платната на Околовръстното шосе.
Асен Костов от "Спаси Пловдив" е изискал информация дали пътят има акт 16, а за тази цел трябва да притежава поне еднометров банкет.
RZ75
преди 25 мин.
В Япония не можело да си купиш кола, ако не докажеш, че притежаваш паркомясто или гараж. Какво имаме тук всички знаят. Бусове, камиони и автобуси нощуват в спални жилищни райони. Четиричленни семейства имат по 5-6 автомобила. По пътищата ще движат МПС-та, които по никакви европейски закони не могат да го правят. Това околовръстно шосе с габаритите на ул. Александър Стамболийски, когото всички наричат булевард, не става за нищо. Имаше години, когато от Коматево до караулката на Асеновградско стигах за 5-6 минути без да бързам. А сега? Като прибавим и олигофрените, които сложиха мантинели, за да сложат пари в нечий джоб, а после и в техния и да ни обясняват, че всичко било по изискванията направено. На всичкото отгоре махната и жителството. България стана 2-3 големи града. Какво очакваме?
