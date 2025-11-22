Атанас Зафиров на разширено заседание на Областния съвет на БСП-Бургас.
Той подчерта, че при изготвянето на Бюджет 2026 е търсен разумен баланс, но най-видими в него са именно левите политики. "Най-големите критики идват основно от десния сектор, което означава, че ние, социалистите, сме си свършили работата", посочи Зафиров.
По думите му, БСП-ОЛ е доказан политически фактор, който не само участва в управлението, но и задава неговия социален курс. "БСП-Обединена левица" носи разум, диалог и грижа за хората", подчерта Зафиров.
В рамките на заседанието бяха обсъдени ключови теми от дневния ред на обществото – от социалната политика до енергийната сигурност, интеграцията в Еврозоната и необходимостта от реформа в данъчната система.
"От следващата година стартираме дебат в обществото за промяна на плоския данък. Той е несправедлив. Ако искаме България да бъде социална държава, която преразпределя по-справедливо ресурсите към най-нуждаещите се – тази промяна трябва да се случи", категоричен бе Зафиров.
Той акцентира и върху нуждата от законодателни стъпки, които да гарантират плавното приемане на страната в Еврозоната. "Няма да позволим този процес да удари по джоба на българите", увери вицепремиерът.
