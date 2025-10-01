Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени

© "На днешния Международен ден на възрастните хора изразяваме дълбоката си благодарност и уважение към поколенията, които с упорит труд, мъдрост и отдаденост градиха съвременната българска държава и продължават да бъдат двигател на общността ни.“



С тези думи председателят на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и вицепремиер Атанас Зафиров се обърна към хората от третата възраст по повод 1 октомври.



Той подчерта приноса им не само като работещи и професионалисти, но и като родители и възпитатели на поколения достойни българи.



"Вие сте нашата морална опора – от вас черпим знание, опит и вдъхновение“, се казва още в поздрава.



"Благодарение на последователната политика на БСП – Обединена левица беше запазено т.нар. швейцарско правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени и ще продължим да работим за тяхното устойчиво нарастване“, каза Зафиров.



Той подчерта, че грижата за възрастните хора не е просто политика – тя е кауза, зад която БСП стои последователно от десетилетия.



"Работим за трайно решаване на проблема с грижата за възрастните хора – с повече подкрепа, контрол и внимание към всеки човек в третата възраст“, допълни той.



"Наш дълг е да продължим да работим за по-добри дни за вас – за активен, пълноценен и достоен живот. Скъпи приятели, БСП ще продължи да бъде вашият верен защитник. Бъдете здрави, уверени и горди – защото вие сте гръбнакът на нашето общество“, завършва поздравлението си Зафиров.