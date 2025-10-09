Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим
Автор: Илиана Пенова 16:53Коментари (0)41
©
За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата. Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти по време на закриването на интерактивната кампания "Ескейп стая на колела" пред Националния стадион "Васил Левски".

"Само през последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити. Няма бедстващи райони", допълни той.

"В Плевен водоподаването е възстановено напълно, в Ловеч също. Това не означава, че дейностите са спрели", каза Зафиров и благодари на депутатите. 

"Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Това се потвърди и днес. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби", каза още той.

Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с решенията и докладите. Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.

Още по темата: общо новини по темата: 216
09.10.2025 Националният борд по водите има своя уебстраница
09.10.2025 В Дупница недоволни от водното дружество
09.10.2025 В село Цървеняно изнасят водопровод от частни имоти
06.10.2025 Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
02.10.2025 Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
02.10.2025 Драгомир Стойнев: Хубаво е, че имаме правителство, което решава проблемите на гражданите
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Водна криза
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: