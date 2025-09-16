© Булфото/Архив "Утре предстои да бъде уточнен персоналният състав на Националния борд по водите", каза вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг в Министерския съвет след първото заседание на Националния борд.



По думите му днес се е провело предварително заседание на Националния борд по водите. "Знаете, решението има 11 точки за изпълнение, които изискват много сериозна координация между различните институции и министерства, отговорни по проблема и много решителни мерки в това число законодателни, административни, финансови. Цялата тази координация ще бъде поета от създадения борд", допълни Зафиров.



Регионалният министър Иван Иванов посочи, че бордът ще даде много по-голяма яснота, устойчивост и последователност при управлението на водите. "Колкото и добре да общуват институциите, винаги ще има паралелни действия, паралелни финансирания, различни стратегии. Нашата задача е да излезем от това", каза още той.



"Работата на борда изглежда по следния начин: целенасочена инвестиция във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и управление на речните корита. Като важна част от дейността е качество на водата, а не само нейното наличие", заключи Иванов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.