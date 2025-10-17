ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зафиров: Трудещите са хора са истинският двигател на Европа
В своето изказване той наблегна, че Европа е изправена не само пред икономически и геополитически предизвикателства, но и пред социален тест - дали ще продължи да бъде съюз, който защитава своите граждани или такъв, който ги оставя сами срещу несигурността, бедността и неравенството.
"Социална Европа е основата на европейската демокрация. Партията на Европейските социалисти винаги е подкрепяла хората – защитавайки работниците, достойнството, добрите условия на живот и справедливостта", заяви председателят на НС на БСП.
Той подчерта, че Българската социалистическа партия е гарантът за социална справедливост, равенство и солидарност в България, а именно това са принципите, които обединяват социалистическото движение в Европа.
"Силата на Европа е в ръцете на трудещите се хора. Мъжете и жените, които строят, преподават, лекуват, произвеждат и се грижат – те са истинският двигател на нашите общества. Нашето задължение като социалисти е да защитаваме правата на работниците, да гарантираме достойни заплати и да осигурим ползите от прогреса да достигнат до тези, които го създават", категоричен бе Атанас Зафиров.
В заключение той увери, че БСП ще продължи да бъде надежден партньор и опора в общата борба за мир, равенство и социална справедливост.
Конгресът на ПЕС, който се провежда под призив за мобилизация на прогресивните сили, избра свое ново ръководство, като за президент бе преизбран шведът Стефан Льовен. Делегатите очертаха и своите приоритети, включващи достъпни жилища, достъп до качествено здравеопазване, сигурни и добре платени работни места, инвестиции в чиста и възобновяема енергия и насърчаване на мира в Европа.
Делегацията на Българската социалистическа партия в Амстердам, водена от Атанас Зафиров, включва евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, народните представители Габриел Вълков (председател на Младежкото обединение в партията) и Петя Цанкова, както и заместник-министъра на външните работи и член на НС на БСП Николай Бериевски. Участие в Конгреса на ПЕС взе и бившият председател на българските и на европейските социалисти - Сергей Станишев. Кристиан Вигенин бе преизбран за член на Президиума на Партията на европейските социалисти.
