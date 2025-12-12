Сподели close
Станахме част от правителството заради необходимостта от стабилност. Това съвместно управление бе един опит да се запази облика и ценностите. Това заяви в централата на БСП лидерът на партията и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров ден след като правителството подаде оставка, предаде репортер на ФОКУС.

В централата присъстваха и представители на коалицията “БСП- Обединена левица".

"Исторически БСП и партиите от Левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните ни интереси. В това управление бяхме с увереността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата - социалната, здравната, икономическата и финансовата", посочи Зафиров след Коалиционен съвет на Левицата. 

Вицепремиерът в оставка посочи какво постиженията на БСП: 

"За по-малко от година ние успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, повишение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания. Обявихме война на "къщите на ужасите" за стари хора, започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички инфраструктуни проекти. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и изграждането на спортни съоръжения в цялата страна. Направихме и редица мерки за овладяване на водната криза. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ "Белене" и запазихме възможността за неговата реализация. Стартирахме работата на редица национални съвети и комисии по жизненоважни политики, които не бяха заседавани в продължение на години", допълни Зафиров. 

Той посочи, че БСП е категорично против да даде гаранция на стойност 1,2 млрд. евро за Украйна и заяви, че никога не са спирали да чуват протестите.

"И този път също ги чухме. В тях участваше активно младото поколение - това е поколението на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести". 

От своята страна Румен Петков заяви:

"Ние нямаме основание да се притесняваме от работата на министрите ни и представителите ни в изпълнителната власт. Много е важно за нас е бюджетът да бъде приет, иначе потърпевш ще бъде народът".

И отправих критики към ПП-ДБ:

"Тези хора, които посегнаха върху Конституцията и я направиха невъзможна, днес организират протести. Кои са в домовата книга- нима е тайна?".

Според Петков ПП-ДБ са истинските слуги на модела Борисов- Пеевски.

"Кой извърши съдебната реформа, с която ВСС да бъде разделен на две?", попита той.

 

 

 

 