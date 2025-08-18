Зафиров: Ще се борим за достойно заплащане на всички миньори

© Ще се борим за достойно заплащане на всички миньори. Това заяви председателят на НС на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след участието си в националното честване на Деня на миньора.



Той потвърди ангажимента на БСП за защита на правата и доходите на всички трудещи се - българските миньори, геолози, инженери, чиито труд е в основата на доброто индустриално развитие на страната. По думите му е безспорна нуждата от по-добра устойчивост на отрасъла, в който пряко и косвено, са заети над 120 хиляди души.



Зафиров изказа уважение към тежкия труд, който полагат работещите в сферата на минното дело и припомни, че БСП винаги е била политическата сила, която последователно се е борила срещу неглижирането на бранша.



"Благодарим ви за неуморния труд, който полагате години наред. Той е изключително важен за всяко едно домакинство, както и за енергийната сигурност на страната ни“, каза председателят на левицата.



Зафиров наблегна, че своите "100 решения за България“ БСП се ангажира със защитата на въглищните региони. Той обясни, че именно заради такива значими каузи БСП е взела решението да влезе в управлението, за да може да работи в полза на хората.



Атанас Зафиров припомни, че благодарение на БСП е била отложена либерализацията на пазара на електроенергия на домакинствата, което освен голям социален ефект има като последствие стабилизация на комплекса Марица изток.



Председателят на НС на БСП подчерта, че по искане на левицата два блока на ТЕЦ "Марица-Изток“ са били включени на регулирания пазар на електроенергия, което гарантира не само стабилността на електроенергийната система, но и заетостта на миньорите и енергетиците.



"И не на последно място България се отказа да спре производството на електроенергия от въглища след 2038 г. Това даде по-голяма свобода и въглищните централи няма да бъдат законово принудени да спрат работа тогава“, каза още Зафиров. Той пое ангажимент, че действията на БСП в тази посока ще продължат.