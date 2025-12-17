Сподели close
Темата с бюджета беше ключова в разговора. Изразихме загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет. С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори. Това каза пред медиите вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров след консултацията при президента Румен Радев

Той подчерта, че "БСП - Обединена левица" ще настоява за редовен бюджет.  По думите му е важно той да има социален вектор.

"Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро и то в трудни месеци януари и февруари", добави Зафиров. 

"Изненадва ме неразбирането на очакванията на българското общество - това е възлов въпрос", каза още той. 

Относно изборния кодекс Зафиров уточни, че "БСП - Обединена левица" настоява за прозрачен изборен процес. "Нашата политическа сила е най-потърпевша от неразбориите около изборния процес", каза той.