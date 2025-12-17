Атанас Зафиров след консултацията при президента Румен Радев.
Той подчерта, че "БСП - Обединена левица" ще настоява за редовен бюджет. По думите му е важно той да има социален вектор.
"Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро и то в трудни месеци януари и февруари", добави Зафиров.
"Изненадва ме неразбирането на очакванията на българското общество - това е възлов въпрос", каза още той.
Относно изборния кодекс Зафиров уточни, че "БСП - Обединена левица" настоява за прозрачен изборен процес. "Нашата политическа сила е най-потърпевша от неразбориите около изборния процес", каза той.
