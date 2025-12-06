Атанас Зафиров в Николаево, където гостува за празника на града.
"Темата за изборите винаги трябва да е на дневен ред в политиката и в обществото. Ние няма как да се притесняваме, защото всичко, което правим е публично и е за хората", каза той
"Чуваме хората от протеста и както виждате голяма част от исканията за отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред", категоричен е Зафров.
