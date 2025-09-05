Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка, няма основание

© Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като такава беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ.



"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите. Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. Събитието отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми. Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в Китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия", обясни Зафиров.



"Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения", смята той.



На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир". Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха. Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна, добави още председателят на БСП.



С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров в предаването "Хоризонт за вас".



"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България", каза още той.



Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун, подчерта Зафиров. "И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда", допълни още той.