ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
Той подчерта, че устойчивото сътрудничество не може да се гради върху наследени от миналото противоречия: "На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал. Опитът показва, че подобни отношения бързо могат да бъдат ‘размразени’.“
Вицепремиерът акцентира върху дипломацията и политическия диалог като реална гаранция за мира: "Мирът може да бъде запазен чрез поддържане на каналите за преговори, понижаване на напрежението, активна дипломация и засилване на регионалната интеграция.“
Атанас Зафиров предупреди, че процесът на милитаризация в Европа трябва да се съчетае с усилия за политическо разбирателство: "Когато модернизацията и превъоръжаването се случват на фон от нерешени междунационални въпроси, рисковете от нежелани сценарии неимоверно се увеличават.“
По време на изказването си той, подчерта, че войната в Украйна е поставила нови предизвикателства пред Европейския съюз и държавите от Балканите, съобщиха от пресцентъра на БСП.
"Напрежението на източната граница на Съюза доведе на дневен ред темата за разширяването на ЕС като геополитическа необходимост“, обърна внимание Зафиров.
Той припомни, че българската позиция по процеса е ясна и последователна: "България подкрепя приемането на нови държави след изпълнение на всички критерии и при запазване на принципа на консенсус. Отхвърляме идеите важни решения в Съюза да се взимат с квалифицирано мнозинство.“
По отношение на Република Северна Македония, Зафиров бе категоричен, че страната ни очаква конкретни действия, а не формални ангажименти: "Подкрепяме изискването за конституционни промени и вписване на българите като държавообразуващ народ– това е условие, ясно залегнало в преговорната рамка.“
В заключение лидерът на БСП припомни историческата роля на левицата като носител на идеи за мир и солидарност между балканските народи. "Необходим е нов тип политическо мислене, което изгражда отношения между държавите, основани на сътрудничество и разбирате. Само така можем да осигурим просперитет и благоденствие на региона и да оставим войната в миналото. С гордост мога да заявя, че съм председател на партията, която е наследник на политическа традиция, виждаща бъдещето на Балканите по този начин“, завърши Атанас Зафиров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 588
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: