Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зафиров: България ще остане единствената държава в ЕС с плосък данък
Автор: Илиана Пенова 08:40Коментари (0)72
©
“България ще остане единствената държава в Европейския съюз с плосък данък. Необходима е промяна в данъчната система." Това заяви Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" по време на дискусия на тема: "Нашият глас за отнетия клас". Дискусията се организира от КТ "Подкрепа" с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт" в България и е посветена на връщането на клас прослужено време за всички служители в държавната администрация.

Зафиров бе категоричен, че за да се промени данъчната система е необходима подкрепата на цялото общество и на синдикатите. По думите му това не може да стане в рамките на бюджета за 2026 г., но може спокойно да се случи в Бюджет 2027 г. "Ние не можем да продължаваме да функционираме по някакви островни модели. Ще останем единствената държава в ЕС с плосък данък. Това е просто абсурд", каза Зафиров. Той посочи, че и днес продължават преговорите за бюджета за догодина. За да бъде върнат клас прослужено време за хората, наети в държавната администрация, по груби изчисления на Синдиката на административните служители в КТ "Подкрепа" ще са необходими около 250 млн. лв.

"За да ги има тези пари и за да се случат всички тези неща и други системно недофинансирани сектори и категории трудови хора да получат увеличение на възнаграждението си, трябва да променим данъчната система", настоя Зафиров. Председателят на НС на БСП каза още, че като председател на Съвета за административна реформа в Министерския съвет е един от радетелите за достойни възнаграждения в държавната администрация. "Общувам всеки ден с държавните служители и знам какъв дисбаланс има във възнагражденията, колко унизително ниски са те за определени категории служители и колко трудно се живее с тези пари", добави Зафиров и настоя за политическо, гражданско и синдикално обединение за промяна на данъчната система в България.

Той потвърди, че разбиране към исканията на служителите в държавната администрация има и апелира големият разговор как функционираме като държава и като общество по отношение на данъчната система да започне още сега.

Още по темата: общо новини по темата: 113
30.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Обир в Лувъра
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Бюджет 2026
Огнище на шарка по дребните преживни животни
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: