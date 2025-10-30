ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зафиров: България ще остане единствената държава в ЕС с плосък данък
Зафиров бе категоричен, че за да се промени данъчната система е необходима подкрепата на цялото общество и на синдикатите. По думите му това не може да стане в рамките на бюджета за 2026 г., но може спокойно да се случи в Бюджет 2027 г. "Ние не можем да продължаваме да функционираме по някакви островни модели. Ще останем единствената държава в ЕС с плосък данък. Това е просто абсурд", каза Зафиров. Той посочи, че и днес продължават преговорите за бюджета за догодина. За да бъде върнат клас прослужено време за хората, наети в държавната администрация, по груби изчисления на Синдиката на административните служители в КТ "Подкрепа" ще са необходими около 250 млн. лв.
"За да ги има тези пари и за да се случат всички тези неща и други системно недофинансирани сектори и категории трудови хора да получат увеличение на възнаграждението си, трябва да променим данъчната система", настоя Зафиров. Председателят на НС на БСП каза още, че като председател на Съвета за административна реформа в Министерския съвет е един от радетелите за достойни възнаграждения в държавната администрация. "Общувам всеки ден с държавните служители и знам какъв дисбаланс има във възнагражденията, колко унизително ниски са те за определени категории служители и колко трудно се живее с тези пари", добави Зафиров и настоя за политическо, гражданско и синдикално обединение за промяна на данъчната система в България.
Той потвърди, че разбиране към исканията на служителите в държавната администрация има и апелира големият разговор как функционираме като държава и като общество по отношение на данъчната система да започне още сега.
