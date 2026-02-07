Опасна зараза, предавана от мишки и плъхове, е засечена у нас Туларемия, известна като заешка треска, разболя човек на 65 години от област Кюстендил, съобщи за вестник "Телеграф“ бившият шеф на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. При пациента са силно увеличени лимфните възли на шията, което е един от отличителните белези на заболяването.У нас обикновено има едва по няколко случая на година. Преди десетина години имаше увеличаване на болните, като инфекцията се разпространи в цялата страна. Причината – увеличение на популацията на мишки и плъхове заради неприбрана реколта. Когато има разпространение на инфекцията сред животните, една част от пневмониите може да са туларемиини.За да се предпазим от заболяването ,при всяко слизане до мазето мийте ръцете си и сменяйте обувките си. Измивайте много хубаво плодовете и зеленчуците. Заразата стига до човек чрез урината на мишки и плъхове.Преди 30 години в България имаше най-много случаи на очна форма на туларемия. Хората се заразяват при белене на картофи например след докосване на очите си. "Трябва да се знае, че туларемията може да зарази водоизточниците. Най-опасно е, ако заразата тръгне по каналите на някой голям град“, предупреди професорът.Тази болест се нарича заешка треска, защото обикновено природен резервоар на инфекцията са зайците. "Случаите, които имахме преди 30 години, бяха вследствие на недобре сварени и изпечени заешки меса. Обикновено плъховете карат хронично заболяването. Мишките го разпространяват, след което умират, но плъховете го карат хронично и с урината си причиняват вреда в складовете. Всички плодове и зеленчуци, които купуваме, трябва да бъдат добре измити, преди да ги ядем“, казва още проф. Кантарджиев.