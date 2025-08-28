ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържаха близо 10 000 кутии тютюневи изделия, някои са описани като "сухи пасти"
Опити за изпращане на близо 10 000 кутии цигари в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, предотвратиха митнически служители от ТД "Митница София". Цигарите са били опаковани в пощенски и куриерски пратки, описани и укрити като различни битови стоки.
От началото на годината до момента митническите служители от ТД "Митница София" са задържали 191 260 къса (9563 кутии) цигари при опити за контрабанден износ на тютюневи изделия чрез мрежата на куриерски и пощенски оператори. По-голяма част от задържаните тютюневи изделия са с български акцизен бандерол и са били предназначени за Великобритания, където цените са много по-високи. Установено е, че изпращачите се опитват да укрият цигарите по различни начини - в заварени метални цилиндри/кутии, в опаковки от суроватъчен протеин, в консерви, в опаковки от захарни изделия.
При един от последните случаи (на 11.08.2025 г.) след анализ на риска е селектирана за физическа проверка колетна пратка с тегло 5 кг., предназначена за получател във Великобритания. В документите съдържанието на колета е описано като "сладки изделия“ на стойност 12 евро. В хода на контролните действия митническите служители установяват, че пратката съдържа запечатани картонени кутии с надпис "сухи пасти“ с марката на известен български производител на сладкарски изделия. При отварянето им, вместо декларираните пасти, проверяващият екип открива 50 пакета с нарязан тютюн, 800 къса (40 кутии) цигари и 720 къса (36 кутии ) бездимни цигари, всички с български акцизен бандерол. По случая е образувано административнонаказателно производство.
Изпращането на акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез пощенската мрежа към трети страни извън ЕС е забранено.
Към държави от ЕС физическите лица може да изпращат пощенски пратки, съдържащи тютюневи изделия и алкохолни напитки, предназначени за лична или семейна употреба, или за подаръци, когато:
- стоките не са укрити,
- не надхвърлят количествените ограничения, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, за тютюневи изделия: цигари – 800 къса; пури – 200 къса; пурети - 400 къса; тютюн за пушене – 1 килограм.
- лицата не са изпращали подобни пощенски пратки през последните 30 дни и
- може да докажат пред митническите органи предназначението и произхода на стоките.
Повече информация какви акцизни стоки могат и какви не да се изпращат в пощенски и куриерски пратки вижте в Забрани и ограничения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: