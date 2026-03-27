ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха жената, нападнала с нож четирима души в София
©
Двата отделни инцидента станаха в четвъртък вечерта пред метростанция "Васил Левски" в София, а след това и на автобусна спирка на бул. "Черни връх". При първото нападение са били намушкани двама души, а по-късно са пострадали и две жени.
На място на метростанцията при Националния стадион веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са двама мъже на 63 и 65 години, транспортирани са в "Пирогов", без опасност за живота. Това потвърдиха за ФОКУС от болничното заведение.
Други две линейки са изпратени към бул. "Черни връх". Жертвите са две млади жени на 27 години, транспортирани са във ВМА. Те са с наранявания в горната част на тялото.
Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - 10-15 мин. по-късно. По предварителна информация и четирите жертви са германски граждани.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.