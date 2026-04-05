Чешките власти разширяват мащабното разследване на оръжейната фабрика на LPP Holding в Пардубице. Още един заподозрян е задържан и България, предава Reuters.

Случаят, които се разглежда като терористична атака, придобива все по-широк световен мащаб, след като броят на обвинените достигна шестима души. Последният заподозрян е бил задържан от българските власти в България в петък, а чешката страна вече подготвя искане за неговата екстрадиция.

Припомняме, че на 20 март в едно от предприятията на отбранителния комплекс LPP Holding в Чехия избухна пожар. Чешката полиция разследва инцидента като терористична атака. Щетите се оценяват на стотици милиони крони.

По-късно стана известно, че в Чехия антиизраелската групировка ''The Earthquake Faction'' е поела отговорност за палежа. По думи на групата, благодарение на техни действия ''ключов производствен център'' на израелско оръжие в Пардубице е бил запален, за да се сложи край на ролята му в ''геноцида в Газа''. Малко по-късно ''The Earthquake Faction'' разпространи видео от процеса на палежа в социалните мрежи.

Няколко години по-рано LPP Holding обяви планове за сътрудничество с израелската Elbit Systems за разработването на дронове в завода в Пардубице, но говорителят Мартина Тауберова уточни, че проектът така и не е бил реализиран.

Чешката и словашката полиция преди това задържаха петима заподозрени по случая, включително египетски и американски граждани.