ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържаха турци на МП "Капитан Андреево" с контрабандни злато и сребро за над 300 000 лева
При един от случаите в 09:30 часа на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига лек автомобил с турска регистрация. В автомобила, управляван от турски гражданин, пътували съпругата му и двете им малолетни деца от Турция за България. Пред митническите служители съпрузите заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос.
Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. Зад шофьорската седалка в пътнически куфар вместо дрехи и лични вещи митническите служители са открили множество пакети, съдържащи изделия от жълт и бял метал, сред които пръстени, колиета, обици, гривни, медальони.
В друга платнена чанта отпред пред пасажерската седалка в автомобила, също са открити накити от жълт и бял метал. Според направената експертиза от вещо лице една част от изделията - 654,90 грама са от 14-каратово злато на стойност 98 235 лева, а друга част - 11714,60 грама от сребро проба 925 на стойност 93 716 лева. Установено е, че бижутата са собственост на водача на автомобила.
При втория случай златни накити са открити по тялото на пътник в автобус с турска регистрация. Превозното средство, в което пътуват водачът и 18 пътници от Турция за България пристига в 09:00 часа на пункта. Извършен е личен преглед на един от пътниците – турски гражданин. Около кръста на мъжа е открит пояс, с укрити пакети, съдържащи златни накити. Според експертизата накитите са от 14-каратово злато с общо тегло 813 грама на стойност 121 995 лева.
Контрабандните изделия са задържани. По случаите са образувани досъдебни производства от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: