Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са задържани по подозрение за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

По думите му акцията е част от специализирана полицейска операция срещу изборните престъпления. В село Баня са арестувани общинският съветник с инициали В.Д. и член на СИК с инициали А.Г.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистичното разпределение на средствата към крайните получатели.

В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да гласуват в полза на конкретна политическа сила.

Полицейските действия са проведени на множество адреси в Разлог и село Баня.

"Категорично заявявам, че органите на МВР извършват денонощно наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен", подчерта Кандев.