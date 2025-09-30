ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха българин за трафик на мигранти в Северна Гърция
Полицията забелязала автомобила на магистралата 'Егнатия'' и му дала знак да спре. В опит да избегне проверката българският гражданин ускорил, но въпреки това властите успяват да спрат колата. Водачът излязъл от автомобила и се опитал да избяга пеша, но бил настигнат от гръцките власти.
При проверката в автомобила били открити трима нелегални мигранти,двама от които са били скрити в багажника. Според данните на разследването те са заплатили по 16 000 евро всеки.
Срещу българина са повдигнати обвинения за незаконен превоз - насърчаване на мигранти в страната, неподчинение, опасно шофиране и насилие срещу служители на реда.
