Informer.
Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа по подозрение за извършване на неразрешено производство и разпространение на наркотични вещества и е предаден на прокуратурата в град Смедерево.
При задържането му са открити 2 000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.
При операцията са задържани също автомобил "Мерцедес" и ремаркето в което са се намирали наркотиците.
