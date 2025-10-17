ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха близо 3000 литра бира без акцизни документи
На 14.10.2025 г., в района на село Кулата, митническите инспектори от отдел "Митническо разузнаване и разследване" отклоняват за проверка товарен автомобил с българска регистрация, за който е установено, че е влязъл в страната от Гърция. Превозното средство по документи превозва групажна стока с изпращачи - различни фирми от Италия и получатели - фирми в България. В хода на контролните действия в товарното помещение се установяват акцизни стоки, а именно 7182 броя стъклени бутилки с различна вместимост и алкохолно съдържание, съдържащи общо 2989 литра бира от чужда марка. За стоката не са представени изискуемите по закон документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз.
Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ. Работата по случая продължава.
Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.
