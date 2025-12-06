ЗАРЕЖДАНЕ...
Задействаха BG Alert и в Царево
©
Интензивни валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения:
- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;
- към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен, заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.
Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.
През нощта отново са възможни силни валежи.
Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.
Дежурните екипи са на разположение.
Обхождат се язовири и проблемни точки.
Още по темата
Още от категорията
/
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
16:59
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
16:59
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
14:41
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
12:52
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:15
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:04
"Мисията доброволец – мисия (не)възможна 2025": Отличиха хората, които променят животи с добри дела
10:12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:07
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.