Задава се нов, по-заразен щам на грипа, предупреждават здравните експерти. У нас все още не са регистрирани случаи на новия вариант, но болните от грип се увеличават.Най-много са случаите в Перник, София-област, Варна, Ловеч и Монтана. Властите очакват грипна епидемия след празниците.Ето и симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.Маските, избягване на контакт с болни, както и ваксините, остават сигурен начин за защита както срещу стария, така и срещу новия грип."На този вирус лявата му ръка е по-изметната. Но същевременно ваксината обхваща дясната ръка и главата му. Тоест, рискът ако сте имунизирани да се разболеете сериозно е минимален“, казва пред bTV д-р Мирослав Спасов.Очаква се по празниците, покрай интензивните пътувания, грипът да достигне и у нас, казват вирусолози. Смята се, че новият вид на инфекцията протича по-дълго.Проф. Христова съветва хората със симптоми на грип да се тестват веднага, за да започват навреме лечение, което е най-ефективно в първите 48 часа от началото на симптомите.