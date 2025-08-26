Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Забраняват любителския риболов по тези места до края на септември
Автор: Георги Кирилов 19:02Коментари (0)38
© Facebook
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) въвежда забрана за любителски риболов в няколко реки във връзка с писмо от Басейнова дирекция "Дунавски район“. Забраната се въвежда в следните реки поради маловодие в срок до 30 септември:

- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Стара река – от извора до сливането й с река Златаришка.

- Забранява се извършването на любителски риболов в река Ерма в речен участък от гр. Трън до ГКПП "Стрезимировци“.

- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Триградска с притоците ú – от моста на механичен цех до бетоновия мост над пещера "Дяволското гърло“.

- Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци на:

- река Буйновска – от горния мост в местността "Попини лъки“ до мост за екопътека "Дяволска пътека“;

- река Мугленска (Тенес дере) с притоците и – от изворите до вливането ú в река Триградска под с. Гьоврен

- река Бяла река от с.Куртово до вливането ú в река Стряма;

- река Мечка от яз. Мечка до вливането ú в река Марица;

- река Стряма от с. Ръжево Конаре до вливането ú в р. Марица;

- река Чепеларска /Чая/ от ВЕЦ Асеница 1до вливането ú в р. Марица;

- река Котлешница, община Котел;

- река Твърдишка, река Козаревска и река Чумерненска, община Твърдица;

- река Габровница с притоците ù – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на Държавно ловно стопанство "Мазалат" при с. Скобелево.

Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци, както следва:

- р. Манастирка и р. Голема река – от устията им до вливането им в река Лом при махала Фалковец;

- р. Стакевска – от с.Стакевци, община Белоградчик до вливането ú в река Лом, при махала Фалковец.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:41 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:06 / 24.08.2025
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
09:21 / 24.08.2025
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
14:55 / 24.08.2025
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Български национален отбор по футбол
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: