ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Забраниха на архимандрит Никанор да проповядва
"Първоначално ми забраниха един месец да отслужвам Света литургия, но после излезе друг документ за две седмици. Официалната причина е във връзка с ревизия, която се точи вече девет месеца. Искат да предоставя документи, които не съществуват. Не сме водили дребни сметки", посочи отецът. По думите му манастирът е дом на хора, а не предприятие.
"Краде се с фактури, а не без. Ако човек иска да злоупотреби, ще го направи. Наказанието намирам за неправилно", казва още пред NOVA архимандрит Никанор. Той не скри, че е подал молба да напусне епархията, тъй като не можел да работи с нейното ръководство.
"Още от началото на конфликта в Украйна аз и патриархът станахме лицата на двете течения в Българската православна църква. Той си повтаряше руските опорки и оправдава войната, а аз съм се изказвал много пъти в опозиция на това. Разграничавал съм се от него като личност още като беше митрополит", добавя свещеникът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: