Забавяне в обработката и доставката на пратки в Италия. За това съобщиха от "Български пощи".Пощенският оператор в Италия уведомява, че по време на Зимните олимпийски и параолимпийски игри Милано Кортина се очакват забавяния в обработката и доставката на пратките.