Забавено плащане па ПВУ застрашава културни дейци от масови фалити
"Големият проблем е краткият срок и нерезплатените средства. До 31 март трябва да приключим всички дейности по проектите си, което означава да разплатим абсолютно всичко", коментира пред NOVA Геновски.
От културния сектор апелират за удължаване на срока. "Удължаването на срока трябва да се договори с ЕК и с Министерство на финансите, за да може да се дореализират проектите, тъй като голяма част от тях вече са планирани. Ако няма удължаване, проектите няма да бъдат разплатени в срок, което крие риск при верификацията на средствата и те могат да останат за сметка на самите бенефициенти", каза Станева.
По думите ѝ засегнатите от проблема са стотици. "300 са засегнатите организации от независимия сектор, 200 са публичните организации, като в тази програма има 88 общини, които също очакват средства и разплащат към бенефициенти по места", посочи тя.
"Голяма част от бенефициентите разчитат на междинните плащания и на своевременно разглеждане на междинните отчети, за да могат да получат достатъчно ликвидни средства и да довършат плащанията си. Оказа се, че по тези междинни отчети въобще не се е работило", каза Станева. Тя коментира още, че вместо 12-те месеца, които е трябвало да получат по договори, много от бенефициентите са имали от шест до седем месеца, в които да реализират проектите си.
"Служебният министър на културата прие сериозно нашите проблеми. Апелът ни е към МС, включително към служебния премиер, да помогнат на министъра на културата", заяви Геновски.
Още по темата
Фон дер Лайен за четвъртото плащане по ПВУ: Подкрепям усилията на правителството на Гюров за приемане на законодателството
17.03
Правосъдният министър: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ
17.03
Павела Митова: Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по ПВУ
15.03
Полицията за 21-годишния, който вдигна над 200 км/ч на пътя Сливен - Казанлък: Книжката ще му бъде отнета
17.03
