25-годишният румънец, който предизвика катастрофата на АМ "Струма" е с мярка за неотклонение "задържане под стража“, съобщиха за ФОКУС от държавното обвинение.

Инцидентът стана около 08.00 часа на 15 април 2026 г. на АМ "Струма“ в посока към София. Обвиняемият е управлявал товарен автомобил "Рено“, като е нарушил правилата за движение и се е ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил "Опел“.

В резултат на удара са пострадали четирима души. Средна телесна повреда е причинена на водача на лекия автомобил – 39-годишния И.В., както и на пътниците Д.М., на 41 години, и две деца – на 11 години и на 1 година.

Срещу водача е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице – престъпление по чл. 343, ал. 3, б. "а“, вр. ал. 1, б. "б“, вр. чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.