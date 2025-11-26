ЗАРЕЖДАНЕ...
За първи път в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" имплантираха баклофенова помпа на жена с множествена склероза
Методът е в помощ на пациенти, които страдат от тежка спастичност – болезнено и неволево стягане на мускулите, водещо до обездвижване. Приложим е при хора с множествена склероза, шийни травми, травми на гръбначния мозък, деца с тежка детска церебрална парализа. Баклофенът "успокоява“ определени нервни клетки в гръбначния мозък. Това води до отпускане на мускулите, намаляване на болката и по-добър контрол върху движенията. Резултатите са бързи, защото инжектирането на медикамента започва веднага след процедурата.
Първата пациентка е 48-годишна жена с множествена склероза. Диагнозата е поставена преди 15 години. Заради болезненото схващане на краката тя не може да ходи. "За метода прочетох в интернет и се реших веднага. Надявам се поне да мога да се обслужвам по-добре“, сподели тя.
Досега българските пациенти имаха два варианта – да приемат медикамента през устата, с множество странични ефекти, или да търсят лечението в чужбина. "От тази година процедурата е напълно безплатна за пациентите, с пълно финансиране чрез Здравната каса. Това е резултат на 4-годишни преговори, които Дружеството по неврохирургия води с НЗОК. Процедурата е сравнително лесна и може да подобри качеството на живот при тези пациенти“, обясни проф. д-р Красимир Минкин, ръководител на Центъра по функционална неврохирургия в УМБАЛ "Св. Иван Рилски“.
Той извърши първата операция за поставяне на помпата в екип с д-р Калоян Габровски и анестезиолог д-р Наталия Димитрова. Освен в УМБАЛ "Св. Иван Рилски“, през следващата година се очаква имплантирането на баклофеновите помпи да започне и в други неврохирургични центрове в страната.
