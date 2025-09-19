Новини
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
Автор: Десислава Томева 15:29Коментари (0)4
©
Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП след подаване на заявление.

Заявлението може да се подаде по имейл: infocenter@nra.bg, по телефона:0700 18 700, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция "Електронно управление“.

Получаването на ПИК става само в офис на НАП - лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. 

– Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код 

– Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код

– Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от НАП  

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП Контакти, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

За потребителите, които ще поискат по имейл издаването на ПИК, е важно да отбележат в заявлението си до infocenter@nra.bg:

– трите си имена по документ за самоличност;

– ЕГН;

– постоянния си адрес;

– телефонен номер;

– актуален имейл, на който ще получат потвърждение за активиране; 

офис на НАП, от който предпочитате да получите своя ПИК. 

Важно за активацията на ПИК! Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес. След като за първи път въведете своя ЕГН и ПИК за вход в Портала за е-услуги, на Вашия екрана се визуализира съобщение за активация на е-услугите.  Автоматичното съобщение, което ще получите на посочената в заявлението Ви електронна поща, съдържа линк за активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие получавате достъп до електронните услуги на НАП с ПИК. 

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :

1. да проверят: какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ; декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател; декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател; какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;

какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6; непогасените си задължения към НАП; извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени. 

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ); Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице“; Декларация образец  № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“; Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица; Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци; Осигурителни декларации образец 5 и 7; Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани; Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

4. да получават по телефона справка за дължими данъци и осигуровки и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП

Услугата е достъпна на телефонния номер на Информационния център на НАП – 0700 18 700 и е предназначена за ползване от физически и юридически лица.






Статистика: