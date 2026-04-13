Днес е последният от поредицата почивни дни заради Великден. Очаква се движението по магистралите в страната да бъде натоварено. За прибиращите се от Гърция, от КАТ са осигурили две платна в посока София, пеше ФОКУС.

Припомняме, че от АПИ прогнозираха, че над 190 хил. коли ще напуснат големите градове, очаква се днес те да се върнат обратно.

По прогнозите на АПИ тази година трафикът би трябвало да е една едия по-натоварен, тъй като по данни на Агенцията през миналата година пътуващите са били около 185 хил. души.

За да следят за безопасността по празниците на терен са повече от 700 екипа и над 500 камери. Полицаи в цивилни автомобили също са на пътя и следят за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

За прибиращите се от Гърция, от КАТ са осигурили две платна в посока София.

С цел облекчаване на трафика и по-безопасно придвижване, тежкотоварните камиони няма да се движат по основните пътища у нас в посока София между 12 и 20 ч.