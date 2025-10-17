ЗАРЕЖДАНЕ...
|За няколко дни се променя организацията на движение в участъци от АМ "Хемус" в областите София и Ловеч
От 20 октомври /понеделник/ до 24 октомври /петък/ между 8 ч. и 17 ч. за подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в 400-метров участък при 34-и км на АМ "Хемус“ в посока Варна, в Софийска област. При изпълнение на работите ще се ограничава движението в аварийната лента на магистралата, като трафикът ще преминава в активната и скоростната ленти.
На 18, 19 и 20 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранването на пътен възел "Боаза“ на АМ "Хемус“. При изпълнението им поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лента.
